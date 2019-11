Kardinal Versaldi in Pikalo tudi o financiranju zasebnega šolstva

Ljubljana, 29. novembra - Na ministrstvu za izobraževanje je danes potekalo srečanje prefekta kongregacije za katoliško vzgojo v Vatikanu Giuseppeja Versaldija in ministra Jerneja Pikala. Govorila sta tudi o pravici staršev do izbire pri izobraževanju otrok in financiranju zasebnega šolstva, pri čemer je Pikalo gosta seznanil z začetkom dela posebne delovne skupine.