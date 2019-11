V Gornji Radgoni so že odprli polarno deželo in planetarij

Gornja Radgona, 30. novembra - V Gornji Radgoni se že danes začenja pravljični december. Letos so pravljično mesto s praznično in kulinarično ponudbo, kjer sodelujejo tudi občinski zavodi, razširili s svetom Arktike v polarni deželi in skrivnostmi nočnega neba v najmodernejšem planetariju. Prvič pa bodo imeli tudi drsališče.