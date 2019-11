Za zmanjšanje kranjskih prometnih težav potrebna štiripasovnica in nov avtocestni izvoz

Kranj, 29. novembra - V Kranju so danes tudi uradno odprli prenovljeno krožišče na Primskovem in novo krožišče v Bitnjah, ki sta sicer v uporabi že nekaj mesecev. Kot pravijo Kranjčani, so pridobitve izboljšale prometno pretočnost, vendar pa bi bilo treba za odpravo največjih težav zgraditi štiripasovnico in še en avtocestni izvoz.