Na Hrvaškem pripravljajo določila o elektronskem nadzoru obsojencev

Zagreb, 1. decembra - Na Hrvaškem so pripravili predlog sprememb zakona o izvrševanju zapornih kazni. Med predlaganimi novostmi so uvedba elektronskega nadzora osumljencev in obtožencev ter krajšanje obdobja od pravnomočne sodbe do začetka prestajanja zaporne kazni. Zapornikom nameravajo omogočiti tudi videopovezavo z družino.