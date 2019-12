Število spletnih kupcev v desetletju skoraj podvojeno

Luxembourg, 1. decembra - Prek spleta je lani nakupovalo 60 odstotkov državljanov EU, starih med 16 in 74 let, kar je 28 odstotnih točk več kot leta 2008. Spletno nakupovanje je najbolj priljubljeno na Danskem. Delež Slovencev, ki so nakupovali prek spleta, je dosegel dobrih 50 odstotkov, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.