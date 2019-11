Premalo podpore za nujno obravnavo zakonodaje za omejitev delovanja vard

Ljubljana, 29. novembra - Kolegij predsednika DZ ni potrdil vladnega predloga, da bi DZ po nujnem postopku obravnaval predloga zakonodaje za omejitev vard in vaških straž. Tako bo DZ predloga dveh novel obravnaval po rednem postopku. V opoziciji so bili kritični tako do vsebine predlogov kot do tega, da bi se sprejemala po nujnem postopku.