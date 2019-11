Test potrošniških organizacij pokazal, da so dražje termovke tudi kakovostnejše

Ljubljana, 29. novembra - Pri nakupu termovke je pomembno, da vzamemo takšno, ki bo zagotovila, da bo pijača ostala topla ali prijetno osvežujoča. Potrošniške organizacije so zato testirale termovke na trgu. Po preveritvi se je izkazalo, da se pri nakupu velja orientirati po ceni, saj so dražje termovke tudi kakovostnejše, so sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije.