December v prometu v znamenju akcije Slovenija piha 0,0

Ljubljana, 2. decembra - S prazničnim decembrom se začenja tudi preventivna akcija Slovenija piha 0,0. Policisti po vsej državi bodo posebej pozorni na stopnjo alkohola v krvi pri voznikih. Alkoholizirani vozniki so letos povzročili 1326 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 30 oseb. To je 50 odstotkov več kot lani, so izpostavili na Agenciji za varnost prometa.