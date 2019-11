V Albaniji po potresu našteli že 49 smrtnih žrtev

Tirana, 29. novembra - Albanski premier Edi Rama je sporočil, da so po torkovem rušilnem potresu v državi našteli že 49 smrtnih žrtev. Med njimi so tudi otroci. Na seji vlade v Tirani je sporočil še, da so dobili za pet milijonov evrov in milijon dolarjev donacij za pomoč in obnovo. Pomoč pa še prihaja, je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.