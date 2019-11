SBI TOP na Ljubljanski borzi dopoldne v rdečem

Ljubljana, 29. novembra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi znižal za 0,11 odstotka. Pod gladino indeks potiskajo predvsem delnice NLB, ki so padle za 0,36 odstotka. Za vlagatelje so najbolj zanimive Krkine delnice, s katerimi so zaenkrat ustvarili 270.000 evrov prometa.