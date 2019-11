Sergej Kapus prejel nagrado Ivane Kobilce za življenjsko delo za leto 2019

Ljubljana, 29. novembra - Sergej Kapus je letošnji dobitnik nagrade Ivane Kobilce za življenjsko delo, ki jo podeljuje Društvo likovnih umetnikov Ljubljana. Nagrado je v tem tednu dobil za konsistenten slikarski opus in analitičen pristop k slikovnemu polju. Podelili so še nagrado in priznanje Ivane Kobilca, ki sta jo prejeli Svetlana Jakimovska Rodić in Piera Ravnikar.