Turški državljan med nezakonitim prevozom tujcev povzročil nesrečo

Razkrižje, 29. novembra - Ljutomerski policisti so v četrtek okoli 14. ure ustavljali vozilo avstrijskih registrskih tablic, a voznik kljub znakom policistov ni ustavil in nadaljeval z vožnjo. Pri tem je zapeljal z vozišča in trčil v žično ograjo in brajde na Razkrižju. Policisti so pozneje ugotovili, da je turški državljan nezakonito prevažal tujce.