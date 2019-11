Gradbeniki zaskrbljeni zaradi upada sredstev za infrastrukturo

Bled, 29. novembra - Gradbena panoga je zaskrbljena zaradi upada sredstev za ceste in infrastrukturo v proračunih za leti 2020 in 2021, je bilo slišati na letošnjem kolokviju o asfaltih, bitumnih in voziščih, ki ga je na Bledu pripravilo Združenje asfalterjev Slovenije. Pojavljali so se tudi pozivi k širitvi avtocest v luči stalne rasti prometa po njih.