Radio Slovenija: V srednjih šolah ne bo samostojnega predmeta aktivno državljanstvo

Ljubljana, 29. novembra - V srednjih šolah ne bo samostojnega predmeta aktivno državljanstvo, kot so to načrtovali na ministrstvu za izobraževanje, na pristojnem zavodu pa zanj tudi že oblikovali učni načrt. Z dodatnimi vsebinami o delovanju države se bodo dijaki seznanili pri obveznih izbirnih vsebinah in interesnih dejavnostih, je poročal Radio Slovenija.