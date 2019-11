Avia Prime prevzel Jat Tehniko

Brnik, 29. novembra - Skupina Avia Prime se je s srbsko vlado dogovorila za prevzem 99-odstotnega deleža družbe za vzdrževanje letal Jat Tehnika. S prevzemom bo imel Avia Prime, ki je tudi lastnik slovenske Adrie Tehnike in poljskega Linetecha, v Evropi pet baz za vzdrževanje, popravilo in remont letal, so danes sporočili iz Adrie Tehnike.