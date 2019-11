Evropske borze uvodoma navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 29. novembra - Vlagatelji na evropskih borzah so sledili razpoloženju v Aziji. Še naprej so previdni zaradi odnosov med ZDA in Kitajsko, ki so se znova zaostrili, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo podpisal zakon v podporo protestnikom v Hongkongu. Trump je Peking razjezil v času, ko si velesili prizadevata oblikovati trgovinski sporazum.