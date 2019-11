Dijaki na gorskem hackathonu iskali rešitve za trajnostni razvoj v Alpah

Milano, 30. novembra - Letošnje srečanje držav podpisnic strategije EU za alpsko regijo je pozornost namenilo tudi mladim in njihovim idejam za trajnostni razvoj. Dijaki so se pomerili na gorskem hackatonu, med finaliste pa se je prebila tudi Tamara Humar iz Gimnazije Jurija Vege Idrija, ki je ocenila, da so "na zabaven način prišli do inovativnih rešitev za prihodnost".