Smučarke in smučarji v pričakovanju mini severnoameriške turneje

Lake Louise, 29. novembra - Karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju se je po uvodnih tekmah na stari celini v obeh tehničnih disciplinah preselila v Severno Ameriko. Onstran Atlantika bosta v soboto in nedeljo na sporedu ženski slalom in veleslalom v Killingtonu ter moški smuk in superveleslalom v Lake Louisu v Kanadi.