Nafta cenejša

Singapur, 29. novembra - Cene nafte so se danes nekoliko znižale. Nafta se je v minulih tednih sicer dražila, poznavalci to pojasnjujejo z upanjem, da bosta ZDA in Kitajska sklenili trgovinski dogovor. Naslednji teden bo sicer pozornost usmerjena v srečanje članic Organizacije držav izvoznic nafte (Opec), poroča nemška tiskovna agencija dpa.