Celje, 29. novembra - Od danes ponoči pogrešajo 69-letnega Ostojo Todića iz Celja. Ostoja je oblečen v temno modro pižamo in svetlo moder kopalni plašč, obute pa ima sobne copate, so sporočili s Policijske uprave Celje. Okoli sedme ure zjutraj so ga opazili pri Upravni enoti v Celju, kjer je hodil v smeri proti centru. Je v slabem zdravstvenem stanju.