Dnevnik o potrebi po povezovanju gorskih centrov (29. 11.)

Ljubljana, 29. novembra - Anja Hreščak v komentarju Pri sosedih delajo to drugače piše o slovenskih gorskih centrih, ki kljub temu, da so strnjeni na razmeroma majhnem območju, nastopajo vsak zase. Kot meni avtorica, bi se morali povezati pod skupno blagovno znamko in smučarjem ponudili enotno vozovnico.