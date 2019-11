V Dolenjskem muzeju razstava ob 15-letnici Novomeških likovnih dnevov

Novo mesto, 29. novembra - V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo drevi oprli pregledno razstavo ob 15-letnici kolonije Novomeški likovni dnevi. Razstavo 105 del enakega števila avtorjev so postavili v omenjeni galeriji in razstavišču Jakčev dom. V njenem okviru bodo predstavili tudi dela letošnje 15. kolonije. Razstava bo na ogled do 1. februarja prihodnje leto.