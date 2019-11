Delo o gradnji kanala C0 (29. 11.)

Ljubljana, 28. novembra - Manja Pušnik v komentarju Kdo bi pil čisto vodo in kdo jo bo plačal piše o tem, da se je pri gradnji kanala C0 izkazalo, da bodo cevi za odvajanje komunalne vode potekale po vodovarstvenem območju prek napajalnega zaledja vodarne Kleče. Lastniki zemljišč so že lani poskušali preprečiti gradnjo čez svoja zemljišča in zaščititi pitno vodo.