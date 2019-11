Novi generalni sekretar SMC Miha Rebolj, vodja programskega odbora Aleš Vidmar

Ljubljana, 28. novembra - Svet SMC je na današnji seji na predlog predsednika stranke Zdravka Počivalška soglasno imenoval za novega generalnega sekretarja Miho Rebolja in za vodjo programskega sveta SMC Aleša Vidmarja. Kot so sporočili iz SMC, so s tem v polni meri stekle priprave na programski kongres stranke, ki bo predvidoma spomladi.