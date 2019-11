Najboljša športnika leta Kajakaške zveze Slovenije sta Terčeljeva in Božič

Ljubljana, 28. novembra - Kajakaška zveza Slovenije je v Ljubljani podelila priznanja najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem sezone 2019 tako v slalomu in spustu na divjih vodah kot sprintu na mirnih vodah. Nagradi za najboljšo športnico oziroma športnika leta KZS pa sta romali v roke Eve Terčelj in Luke Božiča.