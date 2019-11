Hrvaška policija s strelnim orožjem ranila še enega migranta

Zagreb, 28. novembra - Hrvaški policisti so v sredo popoldan med posredovanjem proti skupini nezakonitih migrantov na območju Mrkoplja nedaleč od meje s Slovenijo s strelnim orožjem poškodovali enega izmed njih. To je danes potrdila policija, ki je navedla, da se je oseba upirala policistu in sama "povzročila strel".