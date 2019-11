Za pravilno pripravo prazničnega purana v ZDA tudi vroča linija

New York, 28. novembra - Američani na nacionalni praznik zahvalni dan vsako leto pohrustajo približno 46 milijonov puranov. Priprava praznične jedi ni enostavna in veliko ljudi odneha. Perutninsko podjetje Butterball je zato za vse, ki vrtijo kuhalnico ob domačem štedilniku, vzpostavilo vročo linijo s svetovalci, ki deluje že več kot 30 let.