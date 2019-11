Evropske borze malenkost navzdol; cenejša nafta, nespremenjen evro

London/Frankfurt/Pariz, 28. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma malenkost znižali, obseg trgovanja pa je bil zelo skromen, saj je v ZDA danes praznik in so borze zaprte. Nafta se je nekoliko pocenila, tečaj evra pa se je obdržal tik nad 1,10 dolarja.