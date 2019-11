Šarec bo s sejo Sveta za nacionalno varnost o odnosih med Sovo in Knovsom počakal

Ljubljana, 28. novembra - Premier Marjan Šarec bo s sklicem seje Sveta za nacionalno varnost na temo zaostrenih odnosov med Knovsom in Sovo počakal do ugotovitev ustreznih organov. Kot je odgovoril predsedniku republike Borutu Pahorju, ki ga je pozval k sklicu seje razširjene sestave sveta, ta v tem trenutku ni smiselna, saj bi utegnila spolitizirati to telo.