Predsedstvo BiH prihodnji teden na uradnem obisku v Sloveniji

Ljubljana, 28. novembra - Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja bo prihodnji teden, 4. in 5. decembra, na uradnem obisku v Sloveniji predsedstvo Bosne in Hercegovine, predsedujoči Željko Komšić ter člana Šefik Džaferović in Milorad Dodik, so danes sporočili iz urada predsednika republike.