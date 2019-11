Voda v mariborskem Stražunskem potoku neprimerna za uporabo

Maribor, 29. novembra - Analize so potrdile onesnaženje vode v Stražunskem gozdu v Mariboru, zato občinske službe opozarjajo krajane, da ta voda ni primerna za uporabo. Ker so v tem delu gozda tudi vrtovi, je verjetno, da ljudje vodo iz tamkajšnjih izvirov in mlak uporabljajo za zalivanje vrtnin.