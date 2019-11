V DR Kongu v napadih na zdravstvene delavce več mrtvih

Kinšasa, 28. novembra - V napadih na ekipe, ki na vzhodu DR Kongo pomagajo pri cepljenju proti eboli, so bili ubiti najmanj štirje ljudje. Med mrtvimi so član ekipe, ki je opravljala cepljenja, voznika in policist, so danes sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Več deset zdravstvenih delavcev so zaradi nemirov evakuirali z območja.