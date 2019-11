Predsednik Pahor sprejel komisijo vlade za reševanje prikritih grobišč

Ljubljana, 28. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je v okviru rednega dialoga s komisijo vlade za reševanje prikritih grobišč, ki jo vodi Jože Dežman, že drugič letos sprejel člane komisije. Seznanili so ga z delom v letošnjem letu in mu predstavili program za prihodnje, pa tudi nekatere težave, s katerimi se srečujejo, so sporočili iz urada predsednika.