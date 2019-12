Na Drami akustiki Vasko Atanasovski in njegov kvartet

Ljubljana, 1. decembra - V ljubljanski Drami bodo drevi v sklopu Drama akustika gostili koncert zasedbe Atza goja quartet pod vodstvom skladatelja in saksofonista Vaska Atanasovskega. Kot so zapisali v gledališču, se bo skupina predstavila z močno avtorsko glasbo, v kateri se pretakajo nostalgija, neskončna ljubezen ter večnost hrepenenja in strasti.