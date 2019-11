EMAS primerjalna prednost za izvoznike

Ljubljana, 28. novembra - EMAS je sistem za okoljsko ravnanje in presojo, v katerega je v Sloveniji vključenih 10 organizacij. Medtem ko je pri nas še slabo znan in se tudi spodbude za organizacije, vključene v EMAS, šele uvajajo, pa je dobro uveljavljen denimo na nemškem, italijanskem in avstrijskem trgu ter kot tak potencialna primerjalna prednost za izvoznike.