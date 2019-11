Za obvladovanje sladkorne bolezni ključno širše družbeno sodelovanje

Ljubljana, 28. novembra - Po ocenah v Sloveniji živi med 154.000 in 175.000 ljudi s sladkorno boleznijo. Zaradi velikega družbenega bremena te bolezni je ključno sodelovanje in doprinos k omejevanju te bolezni ne samo na področju zdravstva, ampak tudi širše, so poudarili danes na nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni.