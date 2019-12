Benetke z referendumom o ločitvi od Mester

Benetke, 1. decembra - V Benetkah, kjer se v teh dneh še vedno ukvarjajo predvsem s posledicami nedavnih hudih poplav, danes na referendumu odločajo o ločitvi mestnih uprav Benetk od Mester. To je že peti referendum v 40 letih o ločitvi mesta ob Laguni in "celinskih" Mester, vsi dosedanji so zaradi nezadostnega kvoruma propadli.