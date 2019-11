Kaj so protiretrovirusna zdravila?

Ljubljana, 28. novembra - Zdravilo, ki bi v telesu lahko uničilo HIV in tako popolnoma pozdravilo okuženega, še ne obstaja. Je pa vedno več zdravil, ki preprečujejo razmnoževanje HIV v telesu in s tem preprečujejo napredovanje bolezni. To so protivirusna zdravila, ki močno podaljšajo življenjsko dobo okuženih, tako da je danes v razvitem svetu okužba s HIV kronična bolezen.