Slikar in večni iskalec sebe Andrej Jemec dopolnil 85 let

Ljubljana, 29. novembra - Slikar in upokojeni profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani Andrej Jemec, ki je od leta 2008 član predsedstva Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), danes praznuje 85 let. Prešernovega nagrajenca je akademik Niko Grafenauer nekoč opisal kot slikarja modernistične smeri in večnega iskalca samega sebe oz. sebe znotraj sveta.