Vlada zamenjala del sveta Onkološkega inštituta Ljubljana

Ljubljana, 28. novembra - Vlada je razrešila tri člane sveta Onkološkega inštituta Ljubljana, in sicer Petra Požuna, Ano Žličar in Alenko Kovač Arh, ter za preostanek mandata, torej do 22. januarja 2022, imenovala Barbaro Piano, Lucijo Perharič in Natašo Zalokar, so sporočili po današnji seji vlade.