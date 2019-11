V Novem mestu urejanje Kettejevega drevoreda in gradišča na Marofu

Novo mesto, 30. novembra - V Novem mestu prihodnji teden začenjajo prva dela za ureditev območja gradišča Marof, na katerega vrhnjem platoju ležijo ostanki mogočne prazgodovinske naselbine oz. gradišča. Ob in na Marofu nameravajo urediti arheološko tematsko pot in hkrati prenoviti Kettejev drevored, ki objema del njegovih utrjenih nasipov in mesto povezuje s sosesko Bršljin.