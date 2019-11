Portret mladega Mozarta na dražbi v Parizu prodali za štiri milijone evrov

Pariz, 29. novembra - Na dražbi v Parizu so za štiri milijone evrov prodali potret skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Gre za enega od štirih znanih portretov Mozarta. Pri starosti 13 let ga je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA najverjetneje upodobil Giambettino Cignaroli. Portret je bil ocenjen na 800.000 do 1,2 milijona evrov.