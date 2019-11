V Narodnem muzeju Slovenije odprli razstavo Najstarejše zgodbe s stičišča svetov

Ljubljana, 29. novembra - V Narodnem muzeju Slovenije so opoldne odprli novi del stalne razstave Zgodbe s stičišča svetov. Z Najstarejšimi zgodbami s stičišča svetov odstirajo najbolj oddaljeno in skrivnostno preteklost ozemlja Slovenije, ki jo izpričujejo arheološke najdbe od starejše kamene do bronaste dobe.