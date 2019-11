Škofjeloški Filc v roke nemške multinacionalke Freudenberg

Škofja Loka, 28. novembra - Globalno tehnološko podjetje Freudenberg je podpisalo pogodbo o prevzemu 100-odstotnega lastniškega deleža v škofjeloškem podjetju Filc. Kot so danes sporočili iz Filca, so prepričani, da jim vključenost v globalno podjetje ponuja možnost za regionalno in globalno širitev posla, za hitrejšo rast in razvoj.