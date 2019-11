Stiški cistercijanski samostan prvič pripravil dan odprtih vrat

Stična, 28. novembra - Cistercijanski samostan v Stični je danes prvič pripravil dan odprtih vrat. V treh urah so se lahko obiskovalci seznanili z življenjem v njem, njegovo bogato arhitekturno-stavbno dediščino in ponudbo izdelkov. "Živimo po načelu moli in delaj ter skušamo biti čim bolj samooskrbni," načela samostanskega življenja pojasni opat Maksimilijan File.