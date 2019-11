ZDA bodo Hrvaški podarile 84 oklepnikov

Zagreb, 30. novembra - Podpredsednik hrvaške vlade in minister za obrambo Damir Krstičević je potrdil, da je Hrvaška sprejela ponudbo ZDA o donaciji 84 oklepnikov znamke Bradley. Oklepniki bodo prispeli na Hrvaško v letih 2020 in 2021, Hrvaška pa bo morala za njihovo posodobitev vložiti med 168 in 252 milijonov dolarjev.