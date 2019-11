Na Ljubljanski borzi največ prometa s Petrolovimi delnicami

Ljubljana, 28. novembra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi znižal za 0,17 odstotka. Med delnicami iz indeksa so se do 11.15 najbolj pocenile delnice Luke Koper, in sicer za 1,30 odstotka, sledijo delnice Krke z 0,57-odstotnim padcem in delnice Petrola z 0,56-odstotnim padcem. Slednje so sicer najbolj prometne.