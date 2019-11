Na Koroškem policijsko spremstvo pripomoglo k srečnemu izidu poroda

Slovenj Gradec, 28. novembra - Slovenjgraška policista sta v prvi polovici septembra pomagala nosečnici, ki je rojevala, da je hitreje prišla do porodnišnice. Oče novorojenčka je v pismu zahvale policistoma ter zdravstvenim delavcem poudaril, da jim je policijsko spremstvo do bolnišnice pridobilo minute, ki so njegovemu tretjerojencu pravzaprav rešile življenje.