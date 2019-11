Sydney bo delno odpravil sporni zakon, ki je uničil nočno življenje

Sydney, 28. novembra - Oblasti v Novem južnem Walesu bodo z novim letom delno odpravile zakon o omejevanju porabe alkohola v Sydneyju, ki so mu mnogi očitali, da je uničil nočno življenje v največjem avstralskem mestu. Zakon med drugim omejuje odpiralni čas nočnih lokalov in prodajo alkohola, zaradi česar so morali številni lokali za vedno zapreti vrata.