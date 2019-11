V top 5 brez sprememb, slovenski nogometaši 64.

Ljubljana, 28. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) po zmagi nad Latvijo (1:0) in porazu proti Poljski (2:3) v kvalifikacijah za euro 2020 napredovala za eno mesto in je po novem 64. reprezentanca sveta. Na vrhu so še vedno Belgijci pred Francozi in Brazilci, sledijo Angleži in Urugvajci.